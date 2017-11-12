«Газпром-Югра» укрепил лидерство в ЧР по мини-футболу, обыграв «Дину»

«Газпром-Югра» из Югорска повторно обыграл московскую «Дину» в выездном матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 2:1. На голы Дмитрия Лыскова и Ришата Котлярова ответил только Владимир Разуванов.

Накануне гости также одержали победу с минимальным преимуществом. «Газпром-Югра» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка. «Дина» с 4 очками на предпоследнем, 11-м, месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 7-й тур. Второй матч

«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:2 (0:1).

Голы: Разуванов, 50 – Лысков, 35, Котляров, 50.

Первый матч – 2:3.