Воронина завоевала серебро на дистанции 3000 м на этапе КМ в Херенвене

Россиянка Наталья Воронина завоевала серебро на дистанции 3000 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене. В очной борьбе за золото Наталья всего 0,47 секунды уступила голландке Антуанет Де Йонг. Третий результат показала канадка Ивейн Блонден (4.04,16). Ещё одна россиянкаАнна Юракова – восьмая.

На дистанции 1000 м уверенно победила японка Нао Кодаира. Лучшая из россиянок Екатерина Шихова стала пятой.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1000 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 1.13,99.

2. Мио Такаги (Япония) – 1.14,45.

3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,65…

5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,32…

10. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,68…

18. Ангелина Голикова (Россия) – 1.16,96.

3000 м

1. Антуанет Де Йонг (Нидерланды) – 4.03,53.

2. Наталья Воронина (Россия) – 4.04,00.

3. Ивейн Блонден (Канада) – 4.04,16…

8. Анна Юракова (Россия) – 4.05,91…

15. Виктория Филюшкина (Россия) – 4.14,39.