Лыжницы РФ вошли в топ-6 в гонке на 10 км на турнире FIS в Олосе

В Олосе (Финляндия) завершились международные соревнования FIS по лыжным гонкам. В индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем среди женщин победу одержала финка Анна Килленен. Призёрами стали норвежка Эмили Кристофферсен и финка Лаура Мононен. Из россиянок в десятку сильнейших пробились Лидия Дуркина (5-е место, отставание от лидера – 19,6 секунды) и Мария Истомина (6-я, +25,7).

В гонке на 15 км среди мужчин призёрами стали двое россиян: Алексей Червоткин выиграл старт, Денис Спицов финишировал с третьим временем.