Брызгалова и Крушельницкий стали 2-ми на турнире смешанных пар в Сочи

Чемпионы мира 2016 года Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заняли второе место на этапе Мирового тура по кёрлингу среди смешанных пар International Mixed Doubles Sochi 2017, который завершился в Сочи.

В финале россияне в экстраэнде проиграли команде Норвегии, в составе которой выступали Кристин Скаслен и Магнус Недреготтен, со счётом 7:8.

Третье место также заняли россияне Полина Биккер и Пётр Дрон, победившие в матче за бронзовые медали сборную Венгрии – 10:4.

Всего в соревнованиях принимали участие 24 команды из различных регионов России, а также представители Норвегии, Китая, Венгрии и Швейцарии.

Брызгалова и Крушельницкий представят Россию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, в программе которых дебютирует дабл-микст.