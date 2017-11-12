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«Синара» вновь была сильнее «Ухты» в матче ЧР по мини-футболу

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Екатеринбургская «Синара» на выезде одержала вторую победу над «Ухтой» в рамках седьмого тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 4:1. У гостей отличились Валерий Дёмин, Сергей Абрамов, Константин Агапов и Андрей Бастриков. Единственный мяч в составе хозяев забил Максим Смирнов.

Накануне первая встреча соперников в седьмом туре завершилась победой «Синары» со счётом 8:5.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Седьмой тур. Второй матч

«Ухта» — «Синара» (Екатеринбург) — 1:4 (1:2).
Голы: Смирнов, 2 — Дёмин, 15, Абрамов, 25, Агапов, 47, Бастриков, 50.

Первый матч — 5:8.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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