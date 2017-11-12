Климов: после японского Гран-при у нас со Столбовой будет больше уверенности

Российский фигурист Фёдор Климов, выступающий в спортивной паре с Ксенией Столбовой, прокомментировал выступление на этапе Гран-при в Японии, где спортсмены заняли второе место, впервые в сезоне достаточно чисто откатав свои программы.

«К предыдущим стартам мы были готовы, но недостаточно, чтобы чисто катать программы. Сейчас вошли в форму, поняли и показали, что можем это делать. На тренировках всё было нормально, но когда выходили на соревнования, то вылезали какие-то случайности. Но когда-то всё это должно было закончиться.

Насколько важен был чистый прокат? Это сидело в голове, думалось об этом. Хотя и стараешься не думать, но всё равно мысли бродят, почему не получается кататься чисто? Теперь после японского Гран-при у нас будет больше уверенности.

Каскад из двух тройных прыжков? Да, мы так и планировали, подготовить его к финалу Гран-при, а в Японии попробовать, чтобы к финалу он был готов. Этот каскад мы никуда не «убирали», просто на первых стартах хотели работать на чистоту прокатов, но получилось, как получилось.

После этого Гран-при мы сделали для себя важный вывод, что надо продолжать и дальше так готовиться. Мы потеряли на некоторых элементах уровни, из-за чего нам меньше поставили, чем обычно. Нужно будет последить за этим и понять, в чём причина. И продолжать работать», — приводит слова Климова пресс-служба ФФККР.