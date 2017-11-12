Рогонов: задачу на этапах Гран-при выполнили, а с финалом как карта ляжет

Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в спортивной паре с Кристиной Астаховой, прокомментировал выступление в серии Гран-при. Спортсмены впервые в карьере дважды поднялись на пьедестал, заняв третьи места в Москве и в Японии.

«В первую очередь есть чувство выполненного долга — то, что мы планировали, с этим справились. На этом старте практически всё получилось. В сложившейся ситуации показали свой максимум, установили «сизн бесты», которые, надеюсь, будут расти. Попадание в финал для нас сомнительно. Свою задачу на этапах мы выполнили, дважды стали третьими, а с финалом уже как карта ляжет.

Знаете, главное – результат. Это спорт, а в спорте всё случается. Есть ошибки, но главное, что общее впечатление от наших прокатов осталось хорошее. Ехалось действительно легко, было приятно кататься, публика хорошо принимала. И, несмотря на разницу во времени с Японией, самочувствие было рабочим. Не было ощущения, что акклиматизация накрыла.

Шансы отобраться на Олимпиаду? В нашем парном катании всегда была и есть упорная борьба. Но надо отбираться. Это спорт. Наша задача подготовиться к чемпионату России так, чтобы откататься на максимуме. Когда на двух этапах Гран-при ты попадаешь в тройку, то уверенности, конечно, прибавляется. Это добавляет сил. Видишь, как соперники выступают. Хочется продолжать, дальше совершенствоваться. Безусловно, это позитивно влияет на общее эмоциональное и физическое состояние. Мотивирует. На тренировках у нас всё получается. И нужно просто выйти и сделать всё в нужный момент. Когда это получается, то ещё больше веришь в себя», — приводит слова Рогонова пресс-служба ФФККР.