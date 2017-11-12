Бестемьянова: очень рада, что общественность начала волноваться за Медведеву

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в паре с Андреем Букиным фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала не самое удачное выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Японии и успешный дебют Полины Цурской.

«Я бы не придавала большого значения этим оценкам Цурской. Будем их сравнивать, когда все кандидатки в сборную встретятся на чемпионате России. Очное соперничество с одним и тем же составом судей — объективная оценка ситуации.

Цурская продолжает расти, но пока ещё не стала роскошной фигуристкой. У неё фантастический прыжок, но ей не хватает чисто женского лоска и нежности. Это дело наживное, но пора уже сейчас добавлять, ведь олимпийский сезон идёт полным ходом. Вполне возможно, что она успеет поправить свою программу, вычистить и вылизать её к чемпионату России.

Очень рада, что общественность начала волноваться за Медведеву. Наконец-таки все поняли, что она не автомат, который безукоризненно делает все прыжки. Она прежде всего человек, у которого есть чувства и эмоции. Евгения достойна преклонения, а всем экспертам и болельщикам надо продолжать за неё болеть.

Могут ли эти ошибки быть связаны с тем, что спортсмены сборной России до сих пор не знают, поедут ли на Олимпийские игры? Конечно, это оказывает давление не только на неё, но и на всех. Я на самом деле в шоке от того, что слышу по телевизору от людей, которые рассуждают: ехать спортсменам под нейтральным флагом или нет. Я даже не знаю, как назвать этих людей. Слышать это противно. Если бы один из них провёл хотя бы один день на тренировке, как наши атлеты, они бы заткнулись. Спортсмены жизнь кладут ради участия в Олимпийских играх. Конечно, всем надо ехать и доказывать, что россияне самые сильные, а не уходить в политические разговоры. Те, кто говорит, что россияне не должны ехать на Олимпиаду, преследуют свои мотивы», — приводит слова Бестемьяновой RT.