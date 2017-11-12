Бестемьянова: наконец-то Воронов показал, что значат опыт и ум на льду

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в паре с Андреем Букиным фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала первую в карьере победу Сергея Воронова на этапе Гран-при, одержанную на турнире в Японии.

«Воронов никогда не показывал результаты на уровне элиты, с тем же Юдзуру Ханю, например, он не соперничает. Японец всегда показывал высокие баллы, а Сергей до него недотягивал. Воронов для себя провёл турнир просто фантастически. Я за него очень рада. Наконец-то он показал, что значат опыт и ум на льду. Всё срослось в его программе. В нынешнем сезоне он в хорошей форме.

Он теперь включился в борьбу за попадание на Олимпиаду, но у ребят не такая сильная конкуренция, как у девочек. Нужно держать марку весь сезон каждому спортсмену. Я бы не хотела называть имена тех, кто, по моему мнению, поедет от России на Олимпийские игры.

Не стоило ли сняться из-за травмы Дмитрию Алиеву? Он и на этапе Гран-при в Москве выступил не слишком убедительно. Алиев получил хорошие баллы, но его уровень намного выше. Дмитрий не показывает всё, на что способен. Наверное, всему виной травма, но в то же время я согласна с тем, что он не пропускает соревнований. Выпасть из обоймы, а потом заново о себе заявлять будет ещё труднее. Надеюсь, что к национальному первенству он оклемается», — приводит слова Бестемьяновой RT.