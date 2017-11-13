Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт молодёжного чемпионата Европы

С рекордными двенадцатью наградами — по четыре каждого достоинства, и безоговорочной победой в общем зачёте закончили выступление российские дзюдоисты на молодёжном чемпионате Европы в Черногории. Второе место в командном зачёте заняли дзюдоисты Беларуси (2-3-0), третье — голландцы (2-0-1).

В последний день чемпионские титулы завоевали Михаил Игольников, обыгравший в финале 90 кг белоруса Воропаева, и поддержавший традицию завершать состязания российским гимном Тамерлан Башаев, победивший в схватке категории свыше 100 кг ещё одного представителя Беларуси Терпицкого.

Бронзовыми призёрами стали ещё два россиянина — Нияз Ильясов (100), удержавший до победного хозяина татами черногорца Пантича, и Александра Гималетдинова (78), одержавшая победу в партере над голландкой Лестерхус, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.