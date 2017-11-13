Чемпионы ОИ Негодайло и Труненков будут дистанционно участвовать в заседании МОК

Олимпийские чемпионы по бобслею Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также участник ОИ-2014 скелетонист Сергей Чудинов будут дистанционно участвовать в очередном заседании дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела. Заседание состоится 13 ноября.

Все вышеуказанные спортсмены завершили карьеру. Чудинов сейчас является тренером сборной России по скелетону. Спортсмены воспользуются видеосвязью и не будут присутствовать на заседании в Лозанне.

Кроме того, в понедельник будут заслушаны дела биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые ещё в декабре прошлого года были отстранены от соревнований по решению Международного союза биатлонистов.