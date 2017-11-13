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Вылегжанин: мне не стыдно смотреть в глаза спортсменам, я ничего не нарушал

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Российский лыжник Максим Вылегжанин, пожизненно отстранённый от участия в Олимпийских играх с аннулированием результатов на Олимпиаде в Сочи, заявил, что не нарушал антидопинговых правил.

«Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменам, выходя на старт. Я ничего не нарушал, и моя совесть чиста!» – написал Вылегжанин на своей странице в «Инстаграме».

9 ноября российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх. Ранее аналогичное наказание получили Александр Легков и Евгений Белов.

Вылегжанин: меня дисквалифицировали незаконно и без каких-либо оснований
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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