Болельщики поддержали Легкова флешмобом

Российский лыжник Александр Легков сообщил, что болельщики устроили флешмоб в его поддержку после пожизненного отстранения от выступлений на Олимпийских играх решением Международного олимпийского комитета по итогам перепроверки сочинских допинг-проб.

«Сегодняшний день и вообще все последние дни стали очень важными для меня. И не потому что случилась вся эта боль с лишением медалей, к которым я так долго и трудно шёл, а потому что вы поддерживали меня.



Спасибо вам всем огромное за эту поддержку. То, что сегодня было в Пересвете, – просто до слёз… Сердце сильно сжимается от вашей искренней и такой большой поддержки. Я благодарен, и силы прибавляются, когда понимаю, что я не один», – написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».