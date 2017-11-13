Российские кёрлингистки со скипом Моисеевой выиграли турнир в Эдмонтоне

Российская команда со скипом Викторией Моисеевой стала победителем турнир по кёрлингу Crestwood Ladies Fall Classic 2017, который прошёл в Эдмонтоне (Канада).

В плей-офф россиянки обыграли три команды из Канады. В четвертьфинале они оказались сильнее коллектива со скипом Линдси Макичук со счётом 7:3, в полуфинале победили команду Джоди Мартхаллер — 8:7.

В финале россиянки обыграли соперниц со скипом Мишель Энгло со счётом 6:4.

В состав сборной России на эти соревнования входили Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.