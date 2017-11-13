Дзюдоистки Артошина и Соколова проиграли во втором круге на абсолютном ЧМ

Российские дзюдоистки Ольга Артошина и Наталья Соколова потерпели поражения во втором раунде абсолютного чемпионата мира в Марракеше (Марокко).
Артошина проиграла японке Саре Асахине, а Соколова уступила представительнице Кубы Элианнис Агилар.
Россиянка Мария Шекерова в первом раунде проиграла Тесси Савелкоулс из Нидерландов. В финале турнира Асахина победила боснийку Ларису Черич.
В мужских соревнованиях ранее победил двукратный олимпийский чемпион французский дзюдоист Тедди Ринер. Россиянин Александр Михайлин стал седьмым.