Команда Сидоровой проиграла в финале турнира по кёрлингу в Швейцарии

Российская команда со скипом Анной Сидоровой проиграла в финале международного турнира по кёрлингу — International ZO Womens Tournament, который прошёл в Ветциконе (Швейцария). В решающем противостоянии команда в составе Сидоровой, Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалёвой в экстра-энде уступила чешкам со скипом Анной Кубешковой со счётом 6:7.

Бронза досталась швейцаркам со скипом Еленой Штерн, которые обыграли своих соотечественниц со скипом Бинией Фельчер со счётом 7:2.

Российская команда со скипом Анастасией Даньшиной в четвертьфинале уступила коллективу Кубешковой со счётом 4:5.