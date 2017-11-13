РФ отозвала заявку на проведение конгресса Международной федерации гандбола-2019

Россия отозвала заявку на проведение конгресса Международной федерации гандбола в 2019 году, которая должна была рассматриваться на конгрессе IHF в Анталье (Турция). Во время конгресса на выборы в исполком IHF не был допущен президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Нарушены абсолютно все нормы международного выборного и спортивного законодательства под надуманным предлогом — якобы отсутствия опыта в спортивном менеджменте, в том числе в гандболе, и я был не допущен к участию в выборах.

Я никогда не допущу, чтобы унижали мою страну, сводили на нет все достижения, пытались дискредитировать в том числе в гандболе, где мы уже сделали немало, среди прочего одержали победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году», — цитирует Шишкарёва пресс-релиз ФГР.

«Федерация гандбола России оставляет за собой право тщательного юридического анализа произошедшего и подачу заявлений в международные юридические инстанции. В связи с невозможностью взаимодействовать с IHF, глава ФГР Сергей Шишкарёв снял заявку, а также отказался от награды, которую IHF хотела вручить ФГР за успешное развитие гандбола — IHF President's Development Award, а также за успешно проведённые в России в 2015-2016 годах молодёжные чемпионаты по гандболу в Екатеринбурге и в Москве», — говорится в сообщении.

По словам Шишкарёва Европейская федерация гандбола лишится одной путёвки на Олимпийские игры, так как Панамериканская федерация гандбола будет поделена на северную и южную: «Конгресс должен был вынести этот вопрос на голосование, однако это прошло с нарушением регламента, представителю континента не дали сказать слово в защиту своей позиции и в итоге мнение федерации, которую решили разделить, не было учтено. Важный вопрос о разделении панамериканской группы на более мелкие, легко управляемые части имеет серьёзные последствия для европейского гандбола в свете олимпийского движения – Европа лишится одной путёвки на Олимпийские игры, так как одна федерация будет разделена на две. Были использованы недопустимые методы ведения диалога, вплоть до отключения микрофона, отсутствия синхронного перевода, сбоев в работе оборудования".