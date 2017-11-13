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Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧМ по прыжкам на батуте

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Сборная России заняла второе место в медальном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который прошёл в Софии (Болгария).

Российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. В частности, золото выиграли Михаил Заломин (двойной мини-трамп), а также мужская и женская сборные России в двойном мини-трампе.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Китая (7 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). Третьими стали белорусы (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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