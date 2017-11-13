Мутко: я бы на месте членов совета учредителей ВАДА возмутился словами Зеппельта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта о том, что 16 ноября на заседании совета учредителей ВАДА, которое пройдёт в Сеуле, Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах.

«У них уже такой стиль — накануне заседания ВАДА выпускать подобные материалы, а потом всё это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрём мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию негативного отношения к России.

Зеппельт, видимо, пресс-секретарь ВАДА, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей ВАДА возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают, демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет.

Это обычная вещь, за последние 2,5 года всё стало очевидным — статьи ARD, The New York Times появляются перед каждым важным решением. А о том, что представители зимних видов — конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты — сейчас на соревнованиях по 48 раз проверяются, молчат. Футболисты уже 5 или 6 раз проверялись, а про это никто не говорит", — цитирует Мутко ТАСС.