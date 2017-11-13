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Карякин вступил в Putin Team

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своём «твиттере» сообщил о вступлении в Putin Team. Это общественное движение, созданное форвардом хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь наконец могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде! — написал Карякин.

Фото и сообщение доступны в «твиттере» Сергея Карякина.

Свою поддержку движению Putin Team ранее выразили Борис Михайлов, Павел Буре, Илья Ковальчук, Светлана Журова, Валерий Газзаев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Путин Сергей Карякин — Шахматы
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