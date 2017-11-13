Карякин вступил в Putin Team

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своём «твиттере» сообщил о вступлении в Putin Team. Это общественное движение, созданное форвардом хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь наконец могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде! — написал Карякин.

Фото и сообщение доступны в «твиттере» Сергея Карякина.

Свою поддержку движению Putin Team ранее выразили Борис Михайлов, Павел Буре, Илья Ковальчук, Светлана Журова, Валерий Газзаев.