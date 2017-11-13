Призёр ОИ Албегов отстранён IWF по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от участия в соревнованиях бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года, двукратного чемпиона мира россиянина Руслана Албегова по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IWF.

На Играх 2012 года он завоевал бронзу в весовой категории до 105 кг. 29-летний спортсмен также побеждал на чемпионатах Европы 2012 и 2013 годов. В 2013 году Албегов завоевал золото Универсиады в Казани.

30 сентября IWF продлила отстранение Федерации тяжёлой атлетики России на год.