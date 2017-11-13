Пидручный: несколько дней подготовки пришлось пропустить, горло прихватило

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о подготовке к сезону на сборе в Кэнморе (Канада). В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона он занял 27-е место.

«Дела идут хорошо. Сейчас погода на сборе классная, несколько дней были сильные морозы, но я в то время как раз немного приболел. Ничего серьёзного, горло прихватило. Впрочем, несколько дней подготовки пришлось пропустить. Сейчас в Кэнморе уже не так холодно, как раз комфортная погода. Тренируюсь в полном объёме», — цитирует Пидручного Xsport.