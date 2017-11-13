Иванушкин: не верьте слухам, что я не хочу играть за «Байкал-Энергию»

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, нападающий иркутского клуба «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин рассказал о ходе восстановления после травмы спины.

“Не мог не побывать на первом матче команды в Иркутске. Хочу побыть с командой хотя бы мысленно, подбодрю ребят в раздевалке, по всем страшно соскучился. Болел за наших по телевизору, признаюсь, было тяжело от того, что не могу им помочь.

Диагноз-то в Москве поставили, вот только неправильный. Врачи думали, у меня произошло защемление нерва в спине, и решили его удалить. Пришлось даже сделать операцию, как позже оказалось, совсем ненужную. Ведь через неделю, когда анестезия ушла, боли снова дали о себе знать.

Пришлось ехать в Израиль. Там профессор изучил все бумаги с диагнозами и ошарашил меня вопросом: «А зачем ты сделал эту операцию?» Назначил мне специальные лечебные блокады, которые я делал на протяжении восьми дней, и написал рекомендации, какие ещё обследования нужно пройти.

Восстановление займёт от месяца до двух. Но тут всё очень индивидуально. Как только боль утихнет, возможно, врач разрешит нагрузки, сейчас мы с ним на связи каждый день. За свою карьеру я никогда столько времени не болел! Хочу сказать всем иркутским болельщикам, чтобы не верили в слухи, что я якобы не хочу играть за «Байкал-Энергию» и возвращаться в Иркутск. Это всё чушь! Если бы не хотел, не приезжал бы сюда в прошлом сезоне. Обещаю, что скоро вернусь и вместе мы одержим немало побед», — цитирует Иванушкина «Комсомольская правда — Иркутск».