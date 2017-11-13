Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ – «СГАУ-Саратов»

13 ноября уфимский клуб УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке примет «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Противостояние начнётся в 16:30 по московскому времени.

Для УГНТУ-ВНЗМ эта встреча станет девятой в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету уфимского коллектива две победы, две ничьи и четыре поражения. Саратовский клуб также провёл восемь игр — четыре победы и четыре поражения.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.