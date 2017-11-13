Следственный комитет РФ предложил сотрудничество ВАДА

Следственный комитет Российской Федерации предложил сотрудничество Всемирному антидопинговому агентству в деле бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, а также исследовании базы тестирования ФГУП.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Также следствием проверяются факты манипуляций с результатами допинг-тестирования спортсменов рядом лиц.

На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства опубликованы сведения о том, что в его распоряжении имеется электронный файл, который, по мнению ВАДА, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра (ФГУП «Антидопинговый центр»), то есть информация о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года.

В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации заявляет о готовности к сотрудничеству с Всемирным антидопинговым агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе.

13 ноября 2017 года следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — цитирует официальное заявление СК РФ сайт организации.