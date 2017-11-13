Журова: Зеппельт прекрасно знает, что делает, чтобы повлиять на решение МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта о решении Всемирного антидопингового агентства в отношении статуса Российского антидопингового агентства.

«Мало ли что он говорит. Нет смысла обращать внимание на слова Зеппельта. Такие, как он, просто создают информационный фон, чтобы повлиять на решение МОК. Зеппельт прекрасно знает, что делает. Он понимает, что чем хуже будет фон, тем менее вероятен допуск российских спортсменов до Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Нельзя просто опускать руки. Против России предпринимается много различных шагов. К счастью, есть ряд людей, которые ведут переговоры, например, Виталий Смирнов, у которого есть своя комиссия. Увы, есть вещи, которыми просто пытаются манипулировать, выдавая желаемое за действительное», — приводит слова Журовой RT.