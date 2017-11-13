Колобков: признание доклада Макларена невозможно с юридической точки зрения

Министр спорта России Павел Колобков перед отъездом на совет учредителей ВАДА прокомментировал получение ВАДА базы тестирования Московской антидопинговой лаборатории от осведомителя.

«Решение об участии нашей сборной на Олимпиаде будет принимать МОК, а не ВАДА. Сложно будет убедить их. ВАДА нам поставило условия о безоговорочном признании доклада Макларена. Там есть много вещей, с чем можно не согласиться. Доклад сложный и имеет много несоответствий. Следственный комитет России сейчас проводит допросы и мероприятия по этому поводу. Опечатаны пробы. СК сделало недавно заявление по ходу развития событий. Мы оказываем всякое содействие как Следственному комитету, так и другим организациям, которые оказывают нам помощь.

На прошлой неделе появилось новая информация о наших спортсменах в зарубежной прессе. В первую очередь существует система российской антидопинговой лаборатории. Создатели этой операционной системы сейчас находятся в Америке. Они имели доступ к этой программе. Открытый вход к ней. Таким образом, появляется ряд вопросов, на которые нужно будет ответить Следственному комитету РФ. Почему именно сейчас появляется информация в иностранной прессе? Почему открыт вход в эту программу? Почему вход мог осуществляться из-за рубежа? Вносились ли изменения туда? Разработчикам нужно будет ответить на эти вопросы. Один из них Соболевский, второй — Мигачёв. Такими вопросами должны задаться как следственные органы, так и Международный олимпийский комитет.

Признание доклада Макларена невозможно с юридической точки зрения. Мы признали важность этого доклада. Мы стали реформировать всю работу нашей антидопинговой системы. Мы провели огромную работу, которую оценило ВАДА. Только по итогам завершения расследования ВАДА мы сможем сделать какие-то выводы. Мы отправляемся в Сеул сегодня на совет учредителей ВАДА, где мы будем обсуждать и убеждать зарубежных коллег о необходимости соответствия российской антидопинговой организации для того, чтобы сделать нашу работу максимально эффективной", — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.