УГНТУ-ВНЗМ и «СГАУ-Саратов» сыграли вничью в гандбольной Суперлиге

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги уфимский клуб УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке сыграл вничью со «СГАУ-Саратов» со счётом 27:27. Хозяева вели после первой половины встречи с преимуществом в три мяча, но гости сумели сравнять счёт. В составе уфимского клуба семь раз отличился Дмитрий Киреев. У саратовцев шесть голов на счету Яна Ковалёва.

Соперники продолжают соседствовать в турнирной таблице, занимая шестое и седьмое места.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) – «СГАУ-Саратов» — 27:27 (14:11).