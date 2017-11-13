Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» одержали волевую победу над «Университетом»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Ставрополье-СКФУ» на выезде обыграло ижевский «Университет» со счётом 31:30. К середине встречи гости уступали четыре мяча, но сумели не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Самым результативным игроком встречи стала гандболистка хозяев Анастасия Портягина, забившая 10 мячей. В составе ставропольского клуба 8 раз отличилась Кристина Сорокина, 7 мячей записала на свой счёт Екатерина Королёва.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Университет» (Ижевск) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 30:31 (19:15).