Бергер: я жила в уверенности, что все мои соперницы «чистые»

Двукратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Тура Бергер прокомментировала возможное получение женской сборной Норвегии серебряной медали Олимпиады-2014 в женской эстафете. Норвежки стали третьими, вслед за россиянками. В случае признания Ольги Вилухиной и Яны Романовой виновными в нарушении антидопинговых правил, Бергер с подругами по команде получит серебро.

«Медаль должна была быть получена там и тогда. В противном случае это выглядят типа «а, ну понятно». Даже не знаю, что тут сказать. Трудно говорить о том, что произошло почти четыре года назад, я плохо запоминаю имена. Я ничего не читала про историю о допинговых подозрениях в адрес россиянок.

Я жила в уверенности, что все мои соперницы «чистые». Иначе нельзя. Система же должна следить за нарушениями правил. Я не могла подозревать кого-либо в применении допинга. Это неправильная постановка вопроса. Тогда я думала о своих выступлениях», – цитирует Бергер VG.