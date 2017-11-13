Зайцева: то, что МОК делает сейчас, — это нечестно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которую, по последней информации, также заподозрили в подмене допинг-проб на Играх в Сочи, в эфире «России 1» высказала отношение к перепроверкам тестов минувших Олимпиад.

«Если они проверяют все допинг-пробы российских спортсменов, то пусть проверяют всех спортсменов. Пусть проверят победителей из всех стран и с каждой Олимпиады. Так будет честно. А то, что делают сейчас, — это нечестно», — сказала Зайцева.

В Сочи Зайцева завоевала серебро в составе эстафетной команды.