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Зайцева: то, что МОК делает сейчас, — это нечестно

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которую, по последней информации, также заподозрили в подмене допинг-проб на Играх в Сочи, в эфире «России 1» высказала отношение к перепроверкам тестов минувших Олимпиад.

«Если они проверяют все допинг-пробы российских спортсменов, то пусть проверяют всех спортсменов. Пусть проверят победителей из всех стран и с каждой Олимпиады. Так будет честно. А то, что делают сейчас, — это нечестно», — сказала Зайцева.

В Сочи Зайцева завоевала серебро в составе эстафетной команды.

СМИ: Зайцева получила обвинения от МОК в манипуляциях с допинг-пробами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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