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Пихлер: Зайцева всегда была чистым спортсменом, как и Романова

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Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, комментируя информацию, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинение от МОК в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи, исключил возможность употребления допинга спортсменкой.

«Ольга всегда была чистым спортсменом и всегда выступала против использования допинга, как и Яна Романова. Мы с ними долго работали, и я их прекрасно знаю. Могу говорить только о том, что мне известно, но у меня никогда не возникал вопрос относительно их честности. Насчет Зайцевой и Романовой я уверен на 200 процентов!» – приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс».

СМИ: Зайцева получила обвинения от МОК в манипуляциях с допинг-пробами
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Вольфганг Пихлер Ольга Зайцева Яна Романова
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