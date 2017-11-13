Пихлер: Зайцева всегда была чистым спортсменом, как и Романова

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, комментируя информацию, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинение от МОК в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи, исключил возможность употребления допинга спортсменкой.

«Ольга всегда была чистым спортсменом и всегда выступала против использования допинга, как и Яна Романова. Мы с ними долго работали, и я их прекрасно знаю. Могу говорить только о том, что мне известно, но у меня никогда не возникал вопрос относительно их честности. Насчет Зайцевой и Романовой я уверен на 200 процентов!» – приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс».