Казелина: мечтаю попасть в состав командной гонки на ОИ и бороться за медаль

21-летняя конькобежка Елизавета Казелина заявила, что звание мировой рекордсменки станет для неё серьезной дополнительной мотивацией в отборе на Олимпийские игры — 2018. Рекорд Казелина установила в командном спринте в составе сборной России на этапе Кубка мира в Херенвене.

«Мы с девочками были очень рады победе, а когда узнали, что поставили рекорд, долго не верили.

Чтобы попасть в олимпийскую сборную России, продолжаю работать над техникой — это самый важный элемент в нашем виде спорта. В первую очередь мечтаю попасть в состав командной гонки и бороться за медаль. Для этого нужно бежать быстро личные дистанции, и я к этому стремлюсь.

Разговоры вокруг возможного отстранения сборной России от Олимпийских игр в Пхёнчхане из-за допинговых скандалов, конечно, неприятны, но вся наша команда конькобежцев надеется, что всё будет хорошо и мы достойно выступим на Играх», – приводит слова Казелиной «Подмосковье сегодня».