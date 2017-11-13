Селифонов: Зайцева — на сто процентов чистая спортсменка

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Александр Селифонов прокомментировал информацию, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил обвинения в манипуляциях с допинг-пробами двукратной олимпийской чемпионке Ольге Зайцевой.

«Ольге абсолютно не требовалась какая-то стимуляция, чтобы показывать те результаты, которых она достигла. Она и так была в хорошей форме и всегда выступала на высоком уровне. Требовалось только правильно подвести Зайцеву к соревнованиям — дальше она уже давала результат, завоёвывала медали.

Правда, во время Сочи-2014 руководство в чем-то промахнулось, но меня на этих Играх уже не было. Всем тогда руководил немецкий тренер Вольфганг Пихлер.

В любом случае Ольга — на сто процентов чистая спортсменка. Она не принимала ничего запрещённого», — приводит слова Селифонова «Газета.Ru».