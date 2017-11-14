Зрение норвежской биатлонистки Экхофф улучшилось

Ситуация со зрением норвежской биатлонистки Тириль Экхофф значительно улучшилась. Месяц назад, когда спортсменка обнаружила у себя проблемы со зрением, ей был поставлен диагноз «ложная близорукость» и назначен специальный терапевтический тренинг, состоящий из разнообразных упражнений для глаз.

«С того момента, когда я в последний раз проверяла зрение, я заметила значительные улучшения. Мой окулист Элин Ханссон сказала, что она никогда не видела ничего подобного. Проводимая терапия в виде тренинга оказалась успешной. Теперь нужно только на протяжении всего сезона поддерживать достигнутые положительные результаты», — приводит слова Экхофф NRK.