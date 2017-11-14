Зайцева: мне не в чем оправдываться — я принципиально против фармакологии

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева подтвердила, что получила уведомление из IBU о подозрениях в нарушении антидопинговых правил. Завершившая карьеру биатлонистка уже направила в IBU письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу предоставленной ей информации и попросила ознакомить ее со всеми материалами по делу и предоставить возможность личного участия в разборе инкриминируемых нарушений.

«Я ничего не знаю ни про царапины, о которых сейчас пишет пресса, ни про содержание проб, которые были взяты на Олимпийских играх в Сочи. Знаю только, что в отношении этих проб начато расследование. Мне пришло уведомление из IBU, в котором сказано, что меня подозревают в нарушении антидопинговых правил. Там же сообщается, что после установления фактов нарушения будет определён дальнейший порядок действий. Больше никакой информации у меня нет. Возможно, меня пригласят на какой-то личный разбор, но до этого, как понимаю, меня должны как минимум известить о том, какие именно нарушения мне инкриминируются.

Я читаю о себе такие подробности, от которых волосы дыбом встают. Пишут, например, что я была недоступна для комментариев, хотя ко мне никто вообще не обращался за какими бы то ни было комментариями – не было ни одного звонка. Такое ощущение, что меня сейчас намеренно пытаются втянуть в информационное поле публикациями на скандальную тему, хотят, чтобы я начала возмущаться и оправдываться. А мне не в чем оправдываться: за всю профессиональную карьеру у меня не было ни одной сомнительной пробы, все всегда знали, что я принципиально против какой бы то ни было фармакологии – это, если хотите, мое жизненное кредо", — приводит слова Зайцевой «Р-Спорт».