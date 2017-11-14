Белов: у меня только-только начало получаться — и вот надо случиться такому

Пожизненно отстранённый от участия в Олимпийских играх российский лыжник Евгений Белов в эфире «России 1» поделился своими эмоциями после решения, вынесенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда.

«Это очень тяжело, потому что мои родители — мастера спорта СССР, они отдали всю жизнь, чтобы воспитать меня, чтобы я пробился на олимп. У меня только-только начало получаться — и вот надо случиться такому. Это очень несправедливо», — сказал Белов.

Вместе с Беловым под санкции МОК попали Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.