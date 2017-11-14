Валуев: атаки на российский спорт не заметить может только слепой

Бывший боксёр депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта, предсказавшего решение ВАДА по статусу РУСАДА.

«А какой пост занимает Зеппельт в структуре ВАДА? Вот именно что никакой! Поэтому не стоит всерьёз прислушиваться к его словам. Кажется, своими предыдущими «творениями» он наглядно показал, чего добивается. Видимо, теперь слава не даёт ему покоя.

Не люблю загадывать, чем всё закончится. Пока можно лишь предполагать, как будет складываться ситуация дальше: поедут россияне на ОИ без гимна или с гимном, под нейтральным флагом или вообще не поедут. Но атаки на наш спорт, которые можно назвать политически мотивированными, продолжаются, и не заметить их может только слепой», — приводит слова Валуева RT.