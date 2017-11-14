М. Фуркад: буду выступать на всех этапах КМ, но значение имеет только Олимпиада

Двукратный олимпийский призёр, 11-кратный чемпион мира, первый в истории обладатель шести Кубков мира подряд Мартен Фуркад, который будет французским знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане, рассказал о настрое на Игры и на предшествующие им этапы Кубка мира.



«Этой зимой у меня только одна цель — Олимпийские игры. Но чтобы хорошо выступить на Олимпиаде, нужно сначала показать результаты на этапах Кубка мира и поднять уверенность в своих силах. Поэтому я не планирую пропускать ни одну гонку. Однако моя оценка своих выступлений в сезоне не будет зависеть от результатов на Кубке мира.



Моя цель на Пхёнчхан — одна золотая медаль. Если я завоюю её, то скажу, что хочу три. Чем успешнее я буду выступать там, тем амбициознее буду становиться», — цитирует Фуркада официальный сайт Международного олимпийского комитета.