М. Фуркад: быть знаменосцем сборной на Олимпиаде — большая честь

Французский биатлонист, двукратный олимпийский призёр Мартен Фуркад, который будет знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане, рассказал о своём отношении к этой роли.



«То, что меня выбрали знаменосцем и капитаном команды — большая честь. Я очень счастлив. Но я стараюсь воспринимать всё максимально легко, оставаясь собой — таким, каким я был последние десять лет.



Олимпиада — уникальное событие для спортсменов, давление там очень велико. К счастью, у меня уже есть опыт успешных выступлений там, я завоёвывал золото. В первую очередь я сосредоточусь на собственных выступлениях, но, если это поможет, поделюсь опытом с другими спортсменами», — приводит слова Фуркада официальный сайт Международного олимпийского комитета.