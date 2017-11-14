Агапитов: на исполкоме IWF будем работать над сменой всех весовых категорий

Президент Федерации тяжёлой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов рассказал о предстоящем заседании исполкома IWF, который пройдёт 25-26 ноября в Анахайме (США).

«24-го вылетаю на заседание исполкома, который пройдёт в Анахайме. Будем работать над сменой всех категорий тяжёлой атлетики под Олимпийские игры-2020», — приводит слова Агапитова «Интерфакс».

По словам Агапитова, предложения по смене категорий уже разрабатывает Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В последний раз весовые категории тяжелоатлетов изменялись в 1998 году.