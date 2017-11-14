Букин: бабушка сказала, что я буду фигуристом, и насильно водила меня на каток

Россиянин Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием и демонстрировал хорошие результаты в плавании.

«В пять лет меня отдали в фигурное катание. Я ничего не выбирал. Это было волевое решение бабушки. Раз родители катаются, то и ты будешь кататься. При этом папа не хотел, чтобы я занимался фигурным катанием, склонялся к плаванию. У меня с плаванием всё шло отлично. Уже в четыре года я был в старшей группе, всех «старшиков» обгонял. Обожал плавание. А фигурное катание не любил. Но бабушка сказала, что я буду фигуристом, и насильно полтора года водила меня на каток. Доходило до того, что я разворачивался, а она пендалями загоняла меня обратно. Я упирался двумя руками в борт, а она на лёд выпихивала. До такой степени я не хотел. Было холодно, рано, неприятно, некомфортно. Но в какой-то момент, когда я выехал на первый старт, у меня всё поменялось. Я получил удовольствие, занял второе или третье место. Это было что-то невообразимое. В первый раз на старте я прыгнул двойной лутц. До этого ни разу не получалось.

С пяти до семи лет я не хотел заниматься фигурным катанием, потом втянулся, понравилось. А после перешёл в танцы, и мне стало гораздо интереснее. Танцы мне ближе по эмоциям. Тут можно показать историю. И потом, ты катаешься с девочкой – это классно! Наверное, сказалось моё «актёрское» детство. Мне нравилось, что танцы чем-то напоминают шоу, спектакль. Ну и если честно, я прыгал плохо. Это тоже причина, почему из одиночного ушёл.

Я должен сказать спасибо своему первому тренеру Андрею Сергеевичу Олехову. Суперский дядька. Когда я попал к нему, вообще не умел кататься. Был как кривая сосулька на льду. Ни толкаться, ничего не мог. Только скользить. И он меня вытащил, поставил, научил", — цитирует Букина официальный сайт ФФККР.