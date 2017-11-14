Степанова: в произвольной программе нам реально получается кайфовать

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, призналась что ей очень нравятся их программы нынешнего сезона.

«Они нам очень по душе. Произвольная особенно. В ней нам реально получается кайфовать. Если сравнивать с прошлогодним танго, там немножечко другие были эмоции, постановка. А тут как-то проникаешь в программу, лёгкость, и так хочется всё это показать. Вроде бы на этапе Гран-при в Москве получилось раскрыть. Но останавливаться, конечно, не будем.

Знаете, обычно после выступления фанаты пишут какие-то слова поддержки: «Спасибо! Молодцы! Вы — лучшие!» или что-то в этом духе. А после этого Гран-при я получила огромные послания, где раскладывалось всё по полочкам, то есть люди нашу программу восприняли как спектакль! Одна девушка написала, что, «несмотря на сложности нашей жизни, когда смотришь на ваш танец, то обо всём забываешь». Я была в шоке! Так приятно, что ты можешь дарить людям радость!

Нас часто спрашивают: для кого вы катаетесь, для зрителей, для судей? А смысл кататься для судей? Мы катаемся в первую очередь для себя в плане результата, а судьи смотрят и оценивают наше катание. И если судьи воспринимают наше выступление как спектакль, переживают происходящее на льду вместе с нами, то очень хорошо! И, конечно, если зрителям нравится программа, они смотрят на неё с замиранием сердца, это круто!» — цитирует Степанову официальный сайт ФФККР.