Королькевич: мы с Вилухиной прошли все этапы КМ, и никаких вопросов не было

Консультант женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которая подозревается в применении допинга на Играх в Сочи. Накануне комиссия МОК рассмотрела дела Вилухиной и Яны Романовой, а также предъявила обвинение в махинациях с допинг-пробами Ольги Зайцевой.

«Мне очень многое непонятно в этом случае, тут сложно что-то комментировать. Мы занимались непосредственно тренировочным процессом. Что там происходило за кулисами, я понятия не имею. Думаю, все спортсмены на самом деле были чистыми.

Конечно, я уверен. Смотрите: мы с Ольгой Вилухиной прошли все этапы Кубка мира, везде сдавали допинг-контроль. И никаких вопросов никогда к нам не было. Я вообще не понимаю, что сейчас предъявляют спортсменам и как они могли контролировать, что там происходило с пробами уже после их сдачи офицерам.

Последний раз мы с ней говорили примерно полгода назад. Но эту тему не затрагивали», — цитирует Королькевича «Спорт-экспресс».