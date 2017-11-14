Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Водником» в ЧР по бенди

Московское «Динамо» обыграло архангельский «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 8:5. Для столичной команды эта победа стала второй в четырёх играх. «Водник» потерпел второе поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск) — 8:5 (2:3).

Голы: Золотарёв, 11 (1:0); Калинин, 14 (1:1); Барбаков, 26 (2:1); Дергаев 37 (2:2); Тюкавин, 45 (2:3); Барбаков, 47 (3:3); Тарасов, 58 (4:3); Сергеев, 60 (5:3); Дергаев, 71 (5:4); Стариков, 75 (6:4); Насонов, 76 (6:5); Тарасов, 84 (7:5); Щеглов, 89 (8:5).

18 ноября «Динамо» сыграет со «Строителем» из Сыктывкара, а «Водник» встретится с «Байкалом-Энергией» из Иркутска.