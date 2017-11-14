Лампартер: сноубордисты РФ допинга не употребляли, у нас он не нужен

Главный тренер сборной России по сноуборд-кроссу Денис Лампартер рассказал о подготовке подопечных к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Работа направлена на то, чтобы подготовиться именно к нашему основному старту 15 и 16 февраля на Олимпиаде, надеюсь, что вся система политическая нам позволит выступить на Олимпийских играх. Настроены на хороший результат.

С 12 декабря у нас будет три этапа Кубка мира подряд, это Австрия, Франция и Италия, которые будут основополагающими, — попадаем мы на Олимпиаду или не попадаем, 22 января будет финальный подсчёт очков.

Есть какая-то нервозность, но мы не чувствуем на себе какой-то вины, потому что с нашей стороны никакого употребления допинга 100% нет. У нас он не нужен, потому что это не циклический вид спорта. Мы не беспокоимся за себя, у нас у каждого спортсмена взяли по восемь раз за этот сезон тесты", — цитирует Лампартера «Интерфакс».