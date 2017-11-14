Сноубордист Дильман: надеюсь, выступим на Олимпиаде под российским флагом

Мастер спорта России международного класса по сноуборду Даниил Дильман оценил возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Это мечта каждого спортсмена — побывать там, участвовать в Олимпиаде. Когда говорят, что мы запретим спортсменам участвовать под эгидой Международного олимпийского комитета — только Россия… С одной стороны, это, конечно, правильно, чтобы честь страны отстоять, с другой стороны, для спортсмена эта ситуация непонятная, потому что спортсмен хочет участвовать в Олимпийских играх, добиться результата, выиграть медаль, а ему запрещают. Надеюсь, что такого не будет, что мы будем участвовать под российским флагом», — цитирует Дильмана «Интерфакс».