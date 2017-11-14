Демченко: будем делать всё возможное, чтобы к ОИ быть в лучших кондициях

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко подвёл итоги международной тренировочной недели на олимпийской трассе в Пхёнчхане.

«Международную тренировочную неделю мы провели в хорошем ритме и активном режиме. Могу отметить, что все поработали плодотворно, активно и с энтузиазмом. Старались чётко выполнять указания тренерского штаба и извлекать выгоду из каждого тренировочного заезда.

Немного приболела Таня Иванова, не принимала участия в контрольных тренировочных мероприятиях, а так, все выступили в меру своих сил и возможностей. Среди мужчин в одноместных санях лучший результат у Романа Репилова, второе время показал Степан Фёдоров, третье Александр Стёпичев. Затем финишировали Горбацевич, Павличенко, Аравин. Среди девушек лучший результат у Кати Батуриной, Виктория Демченко чуть уступила ей, став второй, затем Катникова и Михайленко. Среди двухместных экипажей лучший результат показали Южаков/Прохоров, Богданов/Медведев на второй позиции, Денисьев/Антонов стали третьими, и молодая двойка, Кашкин/Коршунов, замкнули таблицу.

Впереди ещё целый сезон, девять этапов Кубка мира, чемпионат Европы…. Кто-то вкатывается медленно, кто-то выходит на пик формы раньше, одни не рискуют, другие тестируют сани вплоть до последнего этапа перед Олимпиадой. Вообще, о форме спортсмена накануне Олимпиады можно судить по последним трём этапам накануне Игр, о состоянии инвентаря практически так же. Так что нас ждёт каждодневная кропотливая работа спортсменов, тренерского штаба, механиков. И мы будем делать всё возможное, чтобы в начале февраля быть в лучших кондициях, как физических, так и технических», — цитирует Демченко официальный сайт Федерации санного спорта России.