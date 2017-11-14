Путин поздравил российских самбистов с успешным выступлением на ЧМ в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в неофициальном общекомандном медальном зачёте чемпионата мира в Сочи. Было разыграно 27 комплектов наград. На счету россиян 24 медали (17 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые).

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по самбо 2017 года в Сочи. Этот успех – заслуженная награда за годы упорных тренировок, за трудолюбие, командную сплочённость и стремление достичь поставленной цели.

Особые слова признательности – наставникам, чей педагогический талант и опыт стали важными слагаемыми блестящей победы. Желаю вам всего наилучшего", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.