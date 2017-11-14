Борзаковский: узнав о недопуске на ОИ-2016, некоторые даже прибегли к спиртному

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский в ходе выступлений в рамках Дня открытых дверей Международной школы спортивного менеджмента рассказал о своём назначении и о том, как российские легкоатлеты пережили недопуск на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

«Отказаться от приглашения на пост главного тренера я мог. Мог привести аргумент, что опыта никакого нет. Но меня заверили, что первый год будут усиленно помогать. Так и получилось. Аргументы, что моё назначение — популистский шаг, я слышал неоднократно. Могу честно сказать, что первый год, наверное, так и выглядело. Но я рос, учился, в том числе и на своих ошибочных решениях, у меня был карт-бланш. Сейчас уже чувствую себя уверенно.

Моя ответственность как главного тренера — полностью подготовка и результаты сборной. Например, на чемпионате мира—2017 в Лондоне план был — шесть медалей, и мы его выполнили. Единственное — рассчитывали не на одну, а на две золотых.

Самый тяжёлый момент для спортсменов был в прошлом году во время Кубка России — именно там объявили о недопуске сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в полном составе. Некоторые ребята даже прибегли к спиртному… Я три дня команду не трогал, после чего разговаривал с ними один на один.

Психологически наши спортсмены сейчас устойчивы как никогда. В период начала допингового кризиса я привлёк к работе с легкоатлетами трёх психологов. Их работа признана успешной, и их услугами пользуются порядка 80% спортсменов. Могу с полной ответственностью заявить: российская лёгкая атлетика выполнила абсолютно все антидопинговые требования международных организаций. Мы очень надеемся, что в ближайшее время соответствующие международные организации восстановят статус РУСАДА и снимут запрет на выступления сборной.

Допинговый скандал в российской лёгкой атлетике повлиял на результаты на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и чемпионате мира в Лондоне. Особенно это бросилось в глаза в спринте. Раньше в сборной Ямайки кроме Болта стабильно выступали ещё несколько спортсменов, в этом году высокий результат показал лишь он", — сказал Борзаковский.